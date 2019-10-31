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Нельзя обвинять всех поставщиков – МНЭ о наценках на уголь

31 Октября 2019 18:02
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Нельзя обвинять всех поставщиков – МНЭ о наценках на уголь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Ерлан Альжан высказался о наценках на уголь, которую добавляют поставщики твердого топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У самих недропользователей цена 3-5 тыс. тенге (за тонну угля). Потом начинаются крупные оптовики, потом у этих оптовиков, когда железнодорожные составы идут в каждую область, есть свои оптовики. У них 1000-2000 тонн залежи угля. У них уже своя цена складывается с учетом доставки по железной дороге, найма рабочей силы, аренды помещений или боксов. Если все это документально подтверждается, то есть соответствующие затраты, все это прорабатывается и смотрится конечная цена реализации. Соответственно, смотрится эта цена и у конкурентов», - сказал Ерлан Альжан на пресс-конференции в Правительстве.

В качестве примера он предложил рассмотреть Кокшетау.

«10 подъездных путей, и там 15 или 20 компаний. У них разница в цене в 100 или 200 тенге (за тонну угля) или может у всех одинаковая цена. Когда они начинают злоупотреблять, то есть если ранее они приобрели уголь дешевле, но когда настает пик, ажиотаж, население тянет до последнего и начинает брать, когда начинаются морозы и надо топить печь, все начинают ехать на эти крупные точки нахождения угля и приобретать. Соответственно, начинается ажиотаж и эти субъекты, которые продают уголь, могут спекулировать», - отметил спикер.

Между тем, по его словам, есть и добросовестные поставщики.

«Нельзя всех обвинять. Есть те, кто добросовестно реализуют, но у них сложилась дорогая цена, а есть те, которые могут этим моментом воспользоваться и получить дополнительную выгоду. То есть они приобрели его подешевле летом или когда этого пика не было и просто ждали этот момент, соответственно, это будет необоснованная цена. За что приобрел и когда он его продал чересчур дорого – мы эту маржу снимаем и получаются соответствующие штрафы. Сколько он реализовал – будет складываться такой оборотный штраф», - заверил представитель МНЭ.

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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика, Цены и тарифы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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