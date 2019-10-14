Нельзя критично оценивать работу детского омбудсмена РК Аружан Саин - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нельзя критично оценивать работу уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин, если она не знает казахского языка. Таким мнением поделился министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не должны сами усложнять ситуацию вокруг казахского языка. К примеру, как было показано в сюжете (на телеканале «Qazaqstan» - прим. автора), может, наверное, Аружан Саин и полноценно не владеет казахским языком, но она помогает нашим детям и защищает их права. На мой взгляд, один из детей, которого сейчас защищает Аружан Саин, в будущем станет писателем, который покажет всему миру красоту и богатство казахского языка. Кто знает. Поэтому, нельзя критично оценивать работу Аружан Саин, только если она не знает казахского языка. Насколько это правильно? Мы должны остерегаться от этого», - заявил Даурен Абаев в эфире программы «Көзқарас» на телеканале «Qazaqstan».

Отметим, как было показано в сюжете телеканала, на одной из пресс-конференций уполномоченный по правам ребенка отметила, что ее уровень владения казахским недостаточно хороший, и она пока не находит времени.

Ранее министр информации и общественного развития высказался о ситуации вокруг казахского языка.