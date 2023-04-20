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Нельзя допустить разрушения мавзолея Кожа Ахмет Ясауи – мажилисмен Максат Толыбай

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Апреля 2023, 13:40
Нельзя допустить разрушения мавзолея Кожа Ахмет Ясауи – мажилисмен Максат Толыбай Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нельзя допустить разрушения мавзолея Кожа Ахмет Ясауи, который простоял 6 веков. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Максат Толыбай в студии телеканала Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе пропагандистской работы от партии «AMANAT», в свое время, объездил всю страну. Поездки начались с сакрального Туркестанского региона. Есть много причин беспокоиться за состояние мавзолея Кожа Ахмета Ясауи, за наше наследие с XIV века, вошедшее в список не только казахского, но и мирового наследия. Специалисты уже давно бьют тревогу по этому поводу. В последние годы ведутся работы по благоустройству и озеленению территории вокруг мавзолея. При этом, ведется обильное орошение. Куда девается эта вода? Вода проникает под основание мавзолея. Потому, что стены мавзолея, построенного в XIV веке, за последние 2-3 года напитались влагой и солью. Появились пятна и трещины. Недавно сотрудники были вынуждены огородить площадку красной лентой, чтобы на туристов не падала обмазка. Нет доступа к «Тайказану». Это меня беспокоит», – сказал депутат Мажилиса.

Мажилисмен отметил, что ранее на мавзолее неоднократно велись реконструкционные работы. Но, неизвестно, с каким результатом. Ничего не изменилось, кроме внешнего вида здания. Это означает, что большие деньги выброшены на ветер.

«Поэтому, реконструкция должна вестись с помощью научной экспертизы. Раньше внутри мавзолея была вентиляция. Все отверстия, через которые проходил воздух, сейчас закрыт гипсом. Нарушена циркуляция воздуха внутри мавзолея. Поэтому, повысилась влажность. Прежде всего, нужно пригласить специалистов мирового уровня и все изучить.Мы опозоримся на весь мир, если разрушится мавзолей, простоявший VI веков», – сказал Максат Толыбай.

Ранее депутат Максат Толыбай направил запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова по поводу плохого состояния мавзолея Кожа Ахмета Ясауи.


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