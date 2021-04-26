Нельзя допустить девальвации идеи о выборности сельских акимов – депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нельзя допустить девальвации идеи о выборности сельских акимов. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между назначенным акимом и выбранным акимом разница, как между небом и землей. Назначенного акима утверждает маслихат по представлению районного акима. То есть, в выборах такого сельского акима участвует всего 14-15 человек. А избранный аким будет иметь больший вес. Вообще, здесь, по-видимому, следует учесть два момента. Во-первых, законодательно обеспечить возможность избрания достойных людей. Во-вторых, для простых людей, избранных на должность акима, нужно проводить семинары по вопросам бюджетных отношений, государственных закупок, налогов», – сказал А. Сарым.

По его словам, идея выборности акимов сельских округов, районов и областей очень важна, она должна сблизить народ с властью.

«Мы не должны допустить девальвации этой идеи. Например, акимы после избрания, если у них не будет никаких возможностей, поработают год-два и уволятся. Будут избраны другие, а возможно, что сами люди, на первых порах, будут голосовать за популистов или за своих родичей. И это может привести к тому, что положение на селе станет еще хуже, чем раньше, а это значит, что идея не реализована. То есть, здесь нужно ответственное отношение со стороны общества, со стороны партий и активных групп, участвующих в выборах», – сказал депутат.

А. Сарым считает, что нужно возродить сельские советы. Чтобы эти советы, состоящие из 5-7 человек, утверждали принятые акимом решения. Тогда акимы будут действовать более уверенно. Будет неправильно оставлять акима одного перед всем населением или перед бюрократической машиной. Выборность акимов должна внести большой вклад в развитие системы самоуправления, поэтому избранным акимам должна быть оказана поддержка и помощь.