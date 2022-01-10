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    Нельзя допускать информационного вакуума - Касым-Жомарт Токаев

    10 Января 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отмечал, что деструктивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.

    «Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ОДКБ Президент Казахстана Совбез РК ЧП-2022
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