Нельзя допускать информационного вакуума - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нельзя допускать информационного вакуума. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отмечал, что деструктивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность и учинить беспорядки.

«Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались», - добавил Касым-Жомарт Токаев.