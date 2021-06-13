Нельзя быть эгоистом в вопросе вакцинации - Макшарип Мартазанов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Не быть эгоистами в вопросе вакцинации призвал акмолинцев заведующий неврологическим отделением акмолинской многопрофильной областной больницы Макшарип Мартазанов, ведь каждый из нас ответственен за тех, кто находится рядом. О том, почему важно вакцинироваться, врач рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

«На сегодня один из актуальных вопросов – это вопрос вакцинации. Наверное, он уже набил оскомину как профессионалам, так и обывателям. Не зря еще в 2019 году проблему вакцинации ВОЗ внесла в десятку основных проблемных вопросов - именно недоверие к вакцинации. Хотя, как вы знаете из истории, вакцинация помогла нашей планете избавиться от ряда заболеваний. К примеру, оспу удалось искоренить полностью, с рядом заболеваний (краснуха, корь) вакцина эффективно борется и по сей день. И, тем не менее, недоверие растет. Однако на сегодня человечество не придумало более эффективного, надежного и безопасного способа справиться с болезнью, чем вакцина. Кто бы что ни говорил», - отметил М. Мартазанов.

По словам собеседника, есть определенные проблемы, но связаны они не с самой вакцинацией, а с техническим вопросом и правильным алгоритмом вакцинирования. Так, существуют определенные противопоказания для вакцины - медицинские и возрастные. И когда все делается правильно и по инструкции, вакцина дает только пользу.

«Порой в соцсетях читаю, что человек провакцинировался и заболел или был летальный исход. Да, бывают такие случаи, но это не от вакцины. Это как раз те случаи, когда пациент получает вакцину, но при этом уже болеет, и вакцина играет не положительную, а негативную роль. По сути дело, что такое вакцина? Это тренировка организма для встречи с болезнью. Это эффективная подготовка иммунной системы для того, чтобы при контакте с тем или иным возбудителем она позволяла встретить его во всеоружии. Вы видите, как много горя принес коронавирус. При этом статистические данные гораздо меньше реального положения вещей. Болезнь скашивает миллионы, и это человеческая боль. У нас нет ни одной семьи, где хоть кто-то не переболел КВИ хотя бы в легкой форме. Помните, что было в прошлом году? Иначе как третьей мировой войной это и не назовешь. Вся планета пострадала от этого. И когда у нас появляется уникальная возможность получить вакцину, люди начинают рассуждать. Не зря говорят, что каждый считает себя разбирающимся в политике и медицине. Так вот вакцина сама по себе – это абсолютное добро в борьбе с абсолютным злом, которое сейчас творится. Поэтому вопроса вакцинации вообще не должно стоять», - пояснил врач.

Как считает М. Мартазанов, всегда найдутся скептики, которые отнесутся к вакцинации с недоверием. Сам же доктор, несмотря на то, что переболел КВИ в прошлом году, вакцинировался. На сегодня вакцинированы и практически все сотрудники возглавляемого им неврологического отделения акмолинской многопрофильной областной больницы.

«Нужно вакцинироваться и тем, кто переболел, просто потому что иммунитет имеет свойство заканчиваться, и антитела уменьшаются как количественно, так и качественно. Это может приводить к повторному заражению. И таких случаев очень много. Насколько действенен иммунитет от вакцины, зависит от иммунной системы человека и ее способностей - от двух месяцев до пару лет. И если пройдет определённое время и нужно будет вакцинироваться повторно, я точно так же вакцинируюсь еще раз, потому что я в ответе не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Ведь я могу быть переносчиком этого зла. И если ты вакцинируешься, ты обрываешь эту цепочку, которая имеет громадные последствия», - добавляет М. Мартазанов.

Многие, по словам медика, говорят о том, что вакцина не дает 100% гарантии. Безусловно, но она дает гарантию того, что если вы все-таки заболеете, это не закончится летальным исходом и пройдет в достаточно легкой форме.

«Вирус на вас, образно говоря, погибает, вы не являетесь переносчиком этой заразы. Поэтому я не только призываю, но и прошу всех вакцинировать себя и близких и прекращать эти дискуссии в соцсетях. Поверьте, у нас достаточно других проблем, которыми нужно заниматься. Благодаря вакцинации мы можем спасти максимальное количество людей… Дистанция и маски также снижают вирусный удар, и многие переносят его легко. Но никто не говорит, что ограничительные меры могут нас спасти. А вот вакцина – однозначно может. Тем более, что у нас есть сейчас выбор, какую именно вакцину делать. Эффективность вакцин очевидна», - добавил М. Мартазанов.

Напоследок врач пожелал казахстанцам крепкого здоровья, а также беречь себя и близких и не быть эгоистом в вопросе вакцинации, потому как мы всегда ответственны за тех, кто находится рядом – родных и соотечественников.