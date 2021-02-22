Некоторые заведения продолжают работу в столице, несмотря на решение суда о закрытии - Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на принятое решение суда о временном закрытии за нарушение ограничительных мер, некоторые развлекательные заведения продолжают работу в столице. Об этом заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день судом приняты решения о привлечении к административной ответственности и приостановлении деятельности 18 объектов (субъектов) предпринимательства. Но, несмотря на это, караоке-бар «Жанымсол», ночной клуб «Алания», лаундж бар «Echo», лаундж бар «Сторис», компьютерный клуб «Raspawn», лаундж бар «Abba», ресторан-караоке «GINZA», ресто бар «Cabera», магазин «Табыс» продолжают осуществлять свою деятельность», - сказала Сархат Бейсенова.

Врач добавила, что 26 января и 11 февраля 2021 года судебными исполнителями в целях исполнения постановлений суда, в части приостановления деятельности объектов проведено приостановление деятельности караоке бара «Tequila» и ресторана «ZOLOTO», путем опечатывания входных дверей.

«Несмотря на имеющееся решение суда и акт судебного исполнителя о приостановлении деятельности объекта, субъект предпринимательства ТОО «DoganStroy» вскрыл входные двери караоке бар «Тeukila» и продолжил свою деятельность», - сообщила Сархат Бейсенова.

Она также отметила, что 7 февраля 2021 года в Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль города Нур-Султан по факту нарушения ограничительных и карантинных мер поступила информация (экстренное извещение) на караоке бар «Тeukila», которое было привлечено к административной ответственности.

15 февраля 2021 года судебным исполнителем объект повторно был опечатан.

Однако 18 февраля 2021 года установлен факт повторного вскрытия входных дверей караоке-бара «Tequila», что говорит о злостном неисполнении решения суда.

«При этом сообщают, что объект сдан в аренду другому субъекту, но необходимо учесть, что решения судов выносится по отношению к конкретным объектам (то есть указывается адрес место расположения и название объекта). По данному случаю в целях исполнения решения суда, в части приостановления деятельности объекта, судебный исполнитель должен предпринять все меры, предусмотренные законодательством, так как Департамент и его территориальные Управления СЭК не уполномочены совершать каких-либо действий. По данному факту в Департамент юстиции города Нур-Султан Департаментом направлено письмо, о привлечении лица к административной ответственности за неисполнение решения суда», - подчеркнула Сархат Бейсенова.

Спикер напомнила, что за неисполнение физическими и юридическими лицами решений суда предусмотрена административная ответственность по статье 669 КоАП РК для физических лиц в виде штрафа в размере 5 МРП либо административный арест на срок до пяти суток, для субъектов предпринимательства в зависимости от категории от 30 до 50 МРП.

Также за неисполнение решения суда статьей 430 Уголовного Кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность, санкцией которой предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.