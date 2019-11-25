Некоторые вузы выдавали дипломы отчисленным студентам – МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о сложившейся в казахстанских вузах ситуации с отчислением и зачислением студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такие факты, когда в вуз поступает 100 человек, а выпускается 800 за счёт того, что учебное заведение собирает всех отчисленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им дипломы. Ещё один факт: в этом году 37 тысяч студентов «перевелись» через семестр или год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько, в основном небольших, казахстанских вузов», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

По информации МОН, определенное количество студентов фактически сдаёт документы в казахстанский вуз, а для обхода требования о наличии сертификатов ЕНТ те, в свою очередь, отправляют документы в зарубежный вуз и через семестр или год также виртуально переводят обратно.

«Есть региональные частные вузы, где обучаются по 20-23 тысячи студентов, большинство из которых на занятия, как правило, не ходят. Именно поэтому министерством проводится жесткая политика в отношении таких случаев и недобросовестных вузов», - объяснил министр.

«Очевидно, что эти меры задевают бизнес интересы многих и нравятся далеко не всем, но, тем не менее, согласно поручениям Елбасы и Главы государства, министерством будет продолжена политика по обеспечению качества в сфере высшего образования», - добавил глава ведомства.

Напомним, в результате проверки МОН у 5 казахстанских вузов была приостановлена лицензия.