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    19:29, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Некоторые сервисы системы оплаты проезда в столице будут временно недоступны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 февраля по 1 марта CTS будет проводить профилактические и технические работы по настройке и улучшению Центральной системы оплаты проезда столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    « 27 февраля с 14:00 по 1 марта 09:00 запланированы профилактические и технические работы по настройке и улучшению Центральной системы оплаты проезда столицы», - говорится в сообщении компании.

    В период проведения технических работ будут недоступны следующие сервисы:

    - удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на корпоративном сайте и в мобильном приложении Transcard;

    - удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на всех сайтах и приложениях партнеров и банков второго уровня;

    - корпоративный портал юридических лиц;

    - отображение локации автобусов на всех приложениях;

    - отображение информации на электронных табло остановочных комплексов;

    - прием онлайн заявок на выпуск льготных и школьных транспортных карт на сайте Transcard.kz.

    27 февраля центральная касса будет работать до 13:00 часов.

    Во время проведения технических работ горожанам будет доступен сервис по пополнению транспортных карт в RTVM-автоматах.


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    Транспорт Астана Акимат
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