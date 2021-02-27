Некоторые сервисы системы оплаты проезда в столице будут временно недоступны
« 27 февраля с 14:00 по 1 марта 09:00 запланированы профилактические и технические работы по настройке и улучшению Центральной системы оплаты проезда столицы», - говорится в сообщении компании.
В период проведения технических работ будут недоступны следующие сервисы:
- удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на корпоративном сайте и в мобильном приложении Transcard;
- удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на всех сайтах и приложениях партнеров и банков второго уровня;
- корпоративный портал юридических лиц;
- отображение локации автобусов на всех приложениях;
- отображение информации на электронных табло остановочных комплексов;
- прием онлайн заявок на выпуск льготных и школьных транспортных карт на сайте Transcard.kz.
27 февраля центральная касса будет работать до 13:00 часов.
Во время проведения технических работ горожанам будет доступен сервис по пополнению транспортных карт в RTVM-автоматах.