Некоторые сервисы системы оплаты проезда в столице будут временно недоступны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 февраля по 1 марта CTS будет проводить профилактические и технические работы по настройке и улучшению Центральной системы оплаты проезда столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

« 27 февраля с 14:00 по 1 марта 09:00 запланированы профилактические и технические работы по настройке и улучшению Центральной системы оплаты проезда столицы», - говорится в сообщении компании.

В период проведения технических работ будут недоступны следующие сервисы:

- удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на корпоративном сайте и в мобильном приложении Transcard;

- удаленное пополнение и проверка баланса транспортных карт на всех сайтах и приложениях партнеров и банков второго уровня;

- корпоративный портал юридических лиц;

- отображение локации автобусов на всех приложениях;

- отображение информации на электронных табло остановочных комплексов;

- прием онлайн заявок на выпуск льготных и школьных транспортных карт на сайте Transcard.kz.

27 февраля центральная касса будет работать до 13:00 часов.

Во время проведения технических работ горожанам будет доступен сервис по пополнению транспортных карт в RTVM-автоматах.