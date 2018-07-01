Некоторые решения Правительства РК признаны утратившими силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Некоторые решения Правительства Республики Казахстан признаны утратившими силу. МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2018 года № 433

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 17 июля 2018 года № 433

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2002 года № 543 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 14, ст. 149).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2002 года № 1124 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 1998 года № 237 и от 21 мая 2002 года № 543» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 373).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2003 года № 915 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 1998 года № 237 и от 21 мая 2002 года № 543» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 36, ст. 370).

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2004 года № 121 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 1998 года № 237 и от 21 мая 2002 года № 543» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст. 68).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 684 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25, ст. 324).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 342 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 20 марта 1998 года № 237 и от 21 мая 2002 года № 543».

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549 «О составе Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 22, ст. 254).

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года № 852 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549 и от 30 июня 2007 года № 553» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 35, ст. 396).

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года № 100 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 5, ст. 54).

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2008 года № 325 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 19, ст. 173).

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2009 года № 1562 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 42, ст. 411).

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2010 года № 1298 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 3-4, ст. 46).

13. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 857 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549 «О составе Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан» и от 21 ноября 2008 года № 1080 «О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 50, ст. 670).

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2012 года № 358 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2007 года № 549 «О составе Межведомственной комиссии по радиочастотам Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 37, ст. 506).

15. Пункт 14 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2012 года № 1445 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 79, ст. 1166).

16. Пункты 15 и 27 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 329 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 26, ст. 212).

17. Пункты 14 и 26 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2014 года № 970 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан и распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 55-56, ст. 540).

18. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 «Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 36, ст. 209).

19. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2018 года № 34 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 1-2, ст. 13).