Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Некоторые подробности по факту смерти рабочего шахты «Казахстанская» сообщила полиция

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Ноября 2022, 14:52
Некоторые подробности по факту смерти рабочего шахты «Казахстанская» сообщила полиция

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции сообщили некоторые подробности гибели сотрудника шахты «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 ноября в городе Шахтинске около трансформаторной будки между шахтами имени Ленина и «Казахстанской» обнаружен труп 24-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Стражи порядка выясняют причину смерти мужчины. Предположительно, мужчина скончался от высокого напряжения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на территории шахты «Казахстанская» было обнаружено тело сотрудника одного из подразделения Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».


Карагандинская область   Происшествия   ЧП на шахте  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай