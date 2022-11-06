Некоторые подробности по факту смерти рабочего шахты «Казахстанская» сообщила полиция

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции сообщили некоторые подробности гибели сотрудника шахты «Казахстанская», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 ноября в городе Шахтинске около трансформаторной будки между шахтами имени Ленина и «Казахстанской» обнаружен труп 24-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Стражи порядка выясняют причину смерти мужчины. Предположительно, мужчина скончался от высокого напряжения. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на территории шахты «Казахстанская» было обнаружено тело сотрудника одного из подразделения Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».