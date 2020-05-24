Некоторые объекты столицы вернутся к старому графику работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторым объектам столицы разрешат вернуться к прежнему графику работы, который был у них до введения чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного санитарного врача города Нур-Султана, с 25 мая 2020 года

разрешается изменить режим работы субъектов (объектов) предпринимательства, деятельность которых возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графика работы, установленного для этих субъектов (объектов) до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Исключения составят бани и сауны, для которых определен: режим работы в будние дни с 9.00ч. до 18.00 ч., в выходные дни с 9.00 до 21.00 ч., а также объекты общественного питания и торгово-развлекательные центры, режим работы определен согласно приложению к постановлению.



