Некоторые объекты столицы вернутся к старому графику работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторым объектам столицы разрешат вернуться к прежнему графику работы, который был у них до введения чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ».
Согласно постановлению главного санитарного врача города Нур-Султана, с 25 мая 2020 года
разрешается изменить режим работы субъектов (объектов) предпринимательства, деятельность которых возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графика работы, установленного для этих субъектов (объектов) до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
Исключения составят бани и сауны, для которых определен: режим работы в будние дни с 9.00ч. до 18.00 ч., в выходные дни с 9.00 до 21.00 ч., а также объекты общественного питания и торгово-развлекательные центры, режим работы определен согласно приложению к постановлению.
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