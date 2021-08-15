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Некоторые меры по борьбе с коронавирусом пригодятся осенью и зимой -  бельгийские эксперты

15 Августа 2021 18:00
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Некоторые меры по борьбе с коронавирусом пригодятся осенью и зимой -  бельгийские эксперты

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Согласно последнему отчету группы бельгийских экспертов GEMS, несмотря на широкую кампанию по вакцинации в Бельгии, определенные меры, включая ношение масок и социальное дистанцирование, все еще будет необходимо соблюдать в течение осени и зимы этого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках своего прогноза эпидемиологической ситуации в конце 2021 года эксперты GEMS, консультирующие правительство Бельшии, предупредили, что все еще существует много неопределенностей в отношении того, как пандемия COVID-19 будет развиваться в ближайшее время.

Гибкость и осторожность по-прежнему необходимы для защиты общественного здравоохранения во время этой пандемии, - говорится в докладе бельгийских специалистов.

«По крайней мере, ношение масок для лица в помещении, пропаганда активного отдыха, усиленная вентиляция, должны сохраняться в течение следующих месяцев», - рекомендуют специалисты.

Тем не менее, эксперты рассматривают предстоящие месяцы как «переходный период» между завершением острого кризиса и возвращением Бельгии к нормальной жизни, в течение которого властям необходимо обеспечить два условия: система больниц не должна быть перегружена и школы должны оставаться открытыми.

Рекомендации также касаются мест, где большие группы вакцинированных и не вакцинированных людей могут собраться вместе в закрытых помещениях, включая бары, рестораны и рабочие офисы.

Группа GEMS подчеркнула важность использования в стране различных уровней тревоги в период пандемии с различными пороговыми значениями, которые подразумевают рекомендации правительству о том, когда какие меры необходимо принять.

Так, при самом низком уровне тревоги 1, когда в день условно происходит менее 30 госпитализаций – необходимо соблюдать обязательное ношение масок для рта в высших учебных заведениях и на работе, а также для посетителей баров, ресторанов или других общественных мероприятий без сертификата вакцинации.

Если число коронавирусных инфекций и госпитализаций увеличится, Бельгия перейдет на более высокий уровень готовности, который, по мнению экспертов, должен включать более строгие правила, включая ношение масок, регулярное тестирование в средних школах и сокращение режима пребывания на рабочих местах.

Четвертый уровень необходимо применять при 95-150 новых госпитализаций в сутки. В данных условиях, эксперты рекомендуют переход средних школ на дистанционное обучение на 50%.


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#Бельгия   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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