Некоторые казахстанцы до сих пор живут с паспортом СССР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник отдела Комитета миграционной службы МВД Гани Шымырбаев рассказал о некоторых трудностях, которые возникают при подтверждении статуса казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что Казахстан принял независимость более 30 лет назад, до сих пор выявляются граждане, которые проживают на основании паспорта старого образца СССР, либо утерявшие паспорт, либо вообще без каких-либо документов. Если гражданин родился либо ранее получал паспорт старого образца в Казахстане, на нашей территории, в принципе проблем нет», - сказал Гани Шымырбаев на брифинге в МВД, отвечая на вопросы официального представителя ведомства Нурдильды Ораза.

По его словам, МВД в таких случаях запрашивает документы через посольства.

«Большинство этих граждан родились в другом государстве либо получили паспорт старого образца в другом государстве. В этой связи мы запрашиваем через посольства стран, из которых они прибыли, наличие гражданства, либо актовые записи о рождении, либо утерянный им паспорт старого образца формы №1», - заключил Г. Шымырбаев.



