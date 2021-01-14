Некоторые грантники придумали способ обойти обязательную отработку – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые грантники придумали способ, как обойти обязательную отработку государственного гранта по специальности. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При мониторинге было выявлено, что некоторые грантники придумали способ, как обойти обязательную отработку. Они поступают на грант, бесплатно учатся до 3 курса, все три года получают стипендию. Потом на 4 курсе переводятся на платное обучение, чтобы не отрабатывать государственный грант по специальности», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр пояснил, что в связи с этим введена норма по возмещению расходов, понесенных государством на обучение грантника, соразмерно фактическому периоду учебы.

«То есть, если студент отучился два года по гранту и потом перевелся на платную форму, ему все равно придется отработать, но уже не 3 года, а соответственно количеству лет бесплатного обучения. Эта же норма будет действовать и в случае, когда студенты, обучающиеся платно, поступают через конкурс на вакантные места по гранту», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в информационной системе Министерства образования и науки Республики Казахстан будет создан депозитарий выданных дипломов.