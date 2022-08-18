18 Августа 2022 13:44

Некоторые детсады пытаются уйти от проверок и аттестации - министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что введение лицензирования детских садов не преследует получения какой-либо выгоды. Об этом он сказал, выступая на панельной сессии республиканской августовской конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Аттестация у нас проводится раз в пять лет. Сейчас придумали возможность – говорят «ничего страшного, мы четыре года работали», и на пятый год закрываются, потом открываются заново, и у них открывается новый срок – «все, мы новый субъект». Но от этого страдает, прежде всего, кто? Страдает ребенок, страдает воспитанник», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр отметил, что лицензирование - мера вынужденная.

«Мы вынуждены ввести эту меру, на самом деле это для нас отвлечение ресурсов, средств, времени, внимания и так далее. Никто не собирается извлекать из этого выгоду, как это пытаются внушить. Это, прежде всего, выгодно детям и обществу», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Ранее глава министр просвещения заявил , что большинство детских садов поддерживает введение лицензирования. По его словам, эту меру поддерживает 95% дошкольных организаций.

«Из числа самих ассоциаций частных организаций подавляющее большинство поддерживает эту инициативу, всецело поддерживают. Буквально на днях было заседание комиссии при партии «Amanat», рассматривался как раз вопрос введения лицензирования. Я думаю, на этом заседании все могли убедиться, что ассоциации дошкольных организаций и сами учредители частных детских садов, государственные детские сады однозначно говорили о том, что они не только поддерживают эту инициативу, но и настаивают на том, что государство должно ответственно подойти и внедрять эту процедуру», - сказал Асхат Аймагамбетов.