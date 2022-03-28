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    23:00, 27 Март 2022 | GMT +6

    Некоторые цифровые решения участников IT-конкурса уже нашли своих инвесторов - Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поздравил призеров IT-конкурса «BILIM Hackathon-2022». Победителями стали четыре команды, которые представляли 15 студентов. Они разделят призовой фонд в 3,5 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня прошла церемония награждения призеров IT-конкурса «BILIM Hackathon-2022».

    Заявки для участия в конкурсе подали 107 команд из всех регионов страны. В финал же пробились 72 команды, в состав которых вошли 230 студентов.

    Призовой фонд составил 3,5 миллиона тенге. Кроме денежных премий, студенты-призеры получили возможность трудоустроиться в казахстанские IT-компании, такие, как Daryn online, BTS Education, EDUS, Mail.kz и другие. Более того, некоторые цифровые решения уже нашли своих инвесторов.


    Ребята предложили очень интересные цифровые проекты в области образования.

    Решением жюри победителями стали студенты Nazarbayev University и Astana IT University. Второе место заняла ещё одна команда Nazarbayev University. Третье место присудили команде, состоящей из студентов Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева, Suleyman Demirel University и Astana IT University.

    Поздравляю победителей и благодарю всех участников за интересные идеи!», - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в Facebook.

    Ранее сообщалось , что Министерство образования и науки Казахстана впервые проведет It-конкурс среди студентов колледжей и вузов.



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