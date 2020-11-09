Некоторые акиматы нарушали требования МОН РК при закупе компьютеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «За закуп компьютерной техники отвечаете головой», – вице-министр образования и науки Рустем Бигари обратился к представителям местных акиматов во время совещания с участием руководителей управлений образования. На совещании рассматривались вопросы закупа и поставки компьютерной техники местными исполнительными органами за счет средств из республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Рустем Бигари также отметил, что задача, поставленная руководством страны, выполнена, и около 500 тысяч компьютеров были переданы школьникам до 1 сентября. Акиматы продолжают приобретение для школ компьютерной техники, однако в ряде регионов возникли проблемные вопросы, связанные со сроками поставки, лицензионным обеспечением, гарантийным и сервисным обслуживанием техники.

«Мы не раз рассматривали эти вопросы на аппаратных совещаниях. Это государственные деньги, и за закуп каждой единицы компьютерной техники вы отвечаете головой. Необходимо обеспечить полную прозрачность процедуры закупа. Акимат сначала должен проверить компьютерную технику и только потом ее принимать и выдавать. МОН не принимает участия в процессе закупа. Правительством оперативно были предоставлены акиматам необходимые средства и созданы необходимые условия», – подчеркнул вице-министр образования и науки Рустем Бигари.

Напомним, что в июле Министерством образования и науки в целях контроля и исключения коррупционных проявлений было направлено письмо в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции с просьбой осуществить мониторинг закупа, распределения денежных средств, выделенных на обеспечение обучающихся необходимыми информационными ресурсами и компьютерной техникой, представителями проектного офиса «Adaldyq alańy» и членами специальных мониторинговых групп АПК.

«Да, такого объема покупки техники, действительно, никогда не было. Конечно, можно сказать, что проблемы связаны с пандемией, трудностями логистики. Но на такие слова поставщиков не стоит обращать внимание, нужно с них требовать. Все механизмы, которые у вас есть, необходимо использовать. Гарантийное обслуживание, качество должны быть обеспечены», – подчеркнул вице-министр образования и науки.







