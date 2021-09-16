Некорректные данные выявлены в ходе переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов рассказал о выявленных в ходе переписи населения нарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В процессе прохождения переписи населения был выявлен ряд некорректных данных граждан. Те, кто проходил перепись, наверное, заметили, что при начальном этапе заполнения анкет, некоторые строки заполняются автоматически. Это ФИО, пол и другая информация, которая берется из государственных баз данных», - сказал Нурболат Айдапкелов на брифинге в СЦК.

Он пояснил, какие именно данные были внесены ошибочно.

«Выяснилось, что четверо мужчин указаны в базах данных как женщины. Три женщины указаны как мужчины. Этим людям рекомендовано обратиться в Центры обслуживания населения для изменения статуса», - заключил Н. Айдапкелов.

Ранее Н. Айдапкелов прокомментировал возможность внесения изменения в анкеты переписи населения. «В целом, 91 вопрос – это не означает, что каждый гражданин должен отвечать на все эти вопросы. Во-первых, вопросник, который относится к иностранцам, не заполняется нашими гражданами. Во-вторых, вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму либо являются самозанятыми», - сказал Нурболат Айдапкелов.