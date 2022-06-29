29 Июня 2022 17:51

Некомпетентность следователей при расследовании интернет-афер отметил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время депутаты отслеживают расследование нескольких уголовных дел, где пострадавших казахстанцев вводили в заблуждение мошенники и оформляли на них многомилионные кредиты. Об этом заявил мажилисмен Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего депутатского запроса стали жалобы и сообщения граждан на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством. Ранее депутаты Мажилиса многократно озвучивали депутатские запросы по данной проблематике. В настоящее время депутаты отслеживают расследование нескольких уголовных дел, где мошенники вводили пострадавших казахстанцев в заблуждение и оформляли на них многомилионные кредиты», - сказал Юрий Ли, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Однако, как отметил депутат, по словам потерпевших, дела затягиваются и не дают должного результата, хотя многие доказательства лежат на поверхности.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий есть стандартные первоначальные действия, которым необходимо сделать безотлагательно. Например, изъятие фото-видео материалов, фиксирующих снятие наличных денег из банкоматов, установление данных владельцев банковских счетов на которые переводятся похищенные мошенниками средства, розыск таких лиц и их дальнейший опрос.

Граждане сообщают о своем недовольстве в результате взаимодействия с некоторыми следственными подразделениями МВД РК в регионах, где потерпевшие сталкиваются с «проблемами», которые влияют на результативность расследования уголовных дел:

- ошибки, допускаемые следователями (запрос, направленный в банки составлен с неверным номером счета, либо вместо одного кредитного учреждения запрос направляется в совсем другое);

- незнание либо слабое понимание следователями банковских операций и кредитных процессов;

- несвоевременное направление запросов в банки для фиксации фото-видео изображения лица, снимавшего денежные средства. (срок хранения фото-видео материала в банкоматах от 15 до 30 дней);

- неисполнение отдельных поручений между региональными подразделениями департаментов полиции, либо не должное исполнение поручений (посредственный опрос, отписки, бездействие, которое прикрывается невозможностью поиска подозреваемого).

«Депутаты лично писали обращения в органы прокуратуры с требованием взять на контроль расследование ряда дел, заведенных семь-восемь месяцев назад, однако нами получены формальные ответы, следует напомнить, что активные участники интернет-мошенничества, так называемые «дропперы» снимающие похищенные наличные деньги с банкоматов, наверняка продолжают свою противоправную деятельность, пользуясь своей безнаказанностью. В соответствии с Законом РК «О прокуратуре», органы прокуратуры осуществляют высший надзор за законностью. И одним из основных направлений прокурорского надзора является надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности. Тем самым, прокурор на постоянной основе должен проверять и давать указания следственным органам и контролировать каждое дело. Всем понятно, что по данной категории преступлений (телефонное, интернет-мошенничество) единственная надежда пострадавших – это оперативный сбор сведений и информации, и далее быстрое раскрытие преступления по «горячим следам», что кстати, предотвращает дальнейшую криминальную деятельность преступников», - подчеркнул Юрий Ли.

В связи с этим депутаты считают необходимым:

- взять на особый контроль расследование уголовных дел данного вида;

- провести проверки по исполнению отдельных поручений, в рамках уголовных дел по интернет-мошенничеству, телефонному мошенничеству и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, в срочном порядке обеспечить исполнение отдельных поручений.