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Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги

19 Декабря 2022, 18:51
Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин отметил, что за некачественную связь на оператора будет возложена соответствующая ответственность, в связи с чем внедрят механизм возмещения затрат абонентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То есть, мы предлагаем ввести в законодательство право на возврат уплаченных денег, если услуга не нравится, качество низкое», - сказал Б. Мусин на правительственном часе в Мажилисе Парламента.

Он отметил, что эти вопросы будут обсуждаться совместно с депутатами Парламента, а также в 2023 году эти нормы необходимо включить в законодательство.

«При планировании строительства новых районов, микрорайонов необходимо предъявлять требования по резервированию территорий для установки базовых станций и опор связи. В этой связи подготовлены поправки в Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Это касается данной проблемы радиофобии», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что около 1 млрд тенге планируют потратить на субсидирование интернета для сельхозпредприятий в следующем году в РК.


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