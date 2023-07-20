Некачественные лекарства влияют на результаты спортсменов – Минкультуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время государственные и квазигосударственные учреждения получают витамины, медицинские препараты и БАДы по государственным закупкам. Здесь главную роль играет не качество, а цена, а это, соответственно, влияет на качество подготовки спортсменов. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики, опубликованном Министерством культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Одним из основных факторов, влияющих на эффективные спортивные достижения, является правильное витаминное и медицинское обеспечение спортсмена, однако в настоящий момент при закупе витаминов, медпрепаратов и БАДов государственными и квазигосударственными учреждениями осуществляется в соответствии с нормами Закона РК «О государственных закупках», где основную роль играет цена, а не качество, и это соответственно влияет на качество подготовки спортсменов, поскольку при подготовке спортсмена, скорейшей его реабилитации, восстановлении спортсмена необходимы высококачественные витамины и БАДы, медицинские препараты, однако при акценте на цену товаров качество не соответствует необходимым требованиям. На сегодняшний местные исполнительные органы при обеспечении сборных команд сталкиваются с проблемами некачественного исполнения со стороны исполнителей, поскольку основным фактором является цена», — говорится в консультативном документе.

В связи с этим, ведомство считает необходимым внести изменения в нормы закупки спортивного инвентаря, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для спортсменов сборной Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что в период с 2000 по 2021 год количество лицензий, завоеванных спортсменами сборной на Олимпийских играх, сократилось со 111 до 98.