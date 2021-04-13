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    20:53, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Некачественной уборкой улиц в Караганде возмутился Женис Касымбек

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек с утра выехал на объезд города. Глава региона возмутился по поводу ненадлежащего ухода за дорогами и улицами областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женис Касымбек возмутился работой по очистке дорог и улиц в Караганде.

    «Вчера в 7-8 утра прошёл по городу. Ни одного работника коммунальных служб, ни одной машины, которая поливает или убирает улицы, нет. Ни одного дворника - КСК плохо работают. Много жалоб в соцсетях на уборку мусора и состояние дорог от жителей, от автолюбителей. Снег растаял - видно, где есть проблемы. Элементарные вопросы надо решать - к примеру, подсыпать там, где пешеходам трудно ходить. Подрядчиков, у которых не вышли сроки гарантийного обслуживания, заставить отремонтировать все проблемные участки. Надо наказывать любителей перекапывать асфальт. Каждый случай персонально рассматривать», - высказал претензии на аппаратном совещании в режиме онлайн глава региона.

    Аким области потребовал следить за графиком уборки мусора, чтобы к восьми утра уже всё было чисто. Он отметил, что это касается не только областного центра, но и всех городов региона.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Акимат Карагандинская область Общество ЖКХ
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