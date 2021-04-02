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Некачественно выполнившие обязательства предприятия будут возвращать средства поддержки

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Апреля 2021, 19:32
Некачественно выполнившие обязательства предприятия будут возвращать средства поддержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках новой промышленной политики будет внедрено понятие «Встречные обязательства бизнеса». Это означает, что предприятия, получившие поддержку от государства, но не использовавшие его рационально, обяжут возвращать выделенные средства поддержки. Об этом сообщила директор департамента промышленной политики Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Лаура Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меры государственного стимулирования предусматривают введение встречных обязательств бизнеса, также ответственность за некачественное или несвоевременное исполнение своих обязательств. То есть, на предприятия будут возложена следующая ответственность: возвращение средств поддержки, выплата компенсаций и штрафных пеней. Наряду с этим, путем заключения соглашения о повышении конкурентоспособности предусматривается возможность получения смешанного пакета стимулирования. Это позволит бизнесу планировать производственную деятельность в долгосрочной перспективе», - рассказала на онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК Лаура Садыкова.


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