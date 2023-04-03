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Неизвестный «заминировал» школу в Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
3 Апреля 2023, 08:15
Неизвестный «заминировал» школу в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Карагандинской области устанавливается лицо, заявившее о «заминировании» школы в городе Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня ночью в полицию города Темиртау поступило сообщение о том, что в одном из общеобразовательных учреждений заложено взрывное устройство. На место были направлены все экстренные службы.

«Здание было осмотрено, взрывное устройство не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления подозреваемого лица», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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