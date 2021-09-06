Неизвестный «заминировал» школу-гимназию в Актобе

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на электронную почту ОДО ДП Актюбинской области поступило сообщение, о том, что в здании школы-гимназии КазГЮУ по адресу улица Тургенева, 75 заложено взрывное устройство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания на наличие взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено. Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото: polisia.kz