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    16:06, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Неизвестный «заминировал» школу-гимназию в Актобе

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    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на электронную почту ОДО ДП Актюбинской области поступило сообщение, о том, что в здании школы-гимназии КазГЮУ по адресу улица Тургенева, 75 заложено взрывное устройство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания на наличие взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено. Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.


    Фото: polisia.kz
    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Актюбинская область
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