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Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

15 Октября 2018 19:33 95
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Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

КЕЛЬН. КАЗИНФОРМ - Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС

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По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в «Макдональдсе». Количество заложников и нападавших пока неизвестно.

Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина.

Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus сообщает, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание вокзала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.

 

 

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Ключевые слова: Германия, Происшествия,
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