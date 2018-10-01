Неизвестный захватил заложников на вокзале в Кельне

КЕЛЬН. КАЗИНФОРМ - Вооруженный мужчина удерживает заложников на железнодорожном вокзале Кельна. Местные СМИ сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По информации правоохранительных органов, заложников захватили в аптеке, расположенной на территории вокзала, либо в «Макдональдсе». Количество заложников и нападавших пока неизвестно.

Представитель местной полиции сообщил, что среди заложников, скорее всего, есть женщина.

Некоторые пользователи соцсетей также сообщают о запахе гари в районе вокзала и о том, что, помимо полиции, туда прибыли и пожарные машины.

Немецкое издание Focus сообщает, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция не подтверждает эту информацию.

Находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание вокзала оцеплено полицией. Власти также призвали местных жителей временно воздержаться от посещения вокзала и предупредили о возможных задержках поездов.