Неизвестный задержан после погрома здания норвежского Минпрома
ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина был арестован после того, как в четверг утром разбил несколько окон в Министерстве промышленности и торговли Норвегии молотком. Инцидент произошел в 10:41 утра по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Мотив, если таковой имеется, нам пока неизвестен», - прокомментировал инцидент для представителей СМИ дежурный офицер Гуро Санднес в полицейском участке Осло.
Министерство торговли и промышленности находится на улице Конгенс-Гейт в центре Осло. После инцидента служба безопасности норвежского министерства попросила всех сотрудников оставаться на местах в течение рабочего дня, избегая приема посетителей.
Полиция взяла под контроль расследование инцидента. Сведений о пострадавших нет.
Автор: Ильяс Омаров
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