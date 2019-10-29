Неизвестный выстрелил в стекло автомобиля в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде неизвестный выстрелил в автомобиль и попал в заднее стекло. Полицейские выясняют причины и личность стрелявшего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс службе ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент со стрельбой в центре города. Видео автовладельца было опубликовано в Instagram на странице одного из популярных пабликов города. В нем было записано обращение пострадавшего водителя авто, в которое стреляли из травматического оружия. Случай произошел на пересечении пр.Бухар-Жырау и ул. Чкалова.

«Видео изучено полицией. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскные мероприятия в целью установления и принятия мер в отношения хулигана.