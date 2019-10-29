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вчера 23:48
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Неизвестный выстрелил в стекло автомобиля в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде неизвестный выстрелил в автомобиль и попал в заднее стекло. Полицейские выясняют причины и личность стрелявшего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс службе ДП Карагандинской области прокомментировали инцидент со стрельбой в центре города. Видео автовладельца было опубликовано в Instagram на странице одного из популярных пабликов города. В нем было записано обращение пострадавшего водителя авто, в которое стреляли из травматического оружия. Случай произошел на пересечении пр.Бухар-Жырау и ул. Чкалова.
«Видео изучено полицией. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В настоящий момент сотрудниками полиции проводится оперативно-розыскные мероприятия в целью установления и принятия мер в отношения хулигана.
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