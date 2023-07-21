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Неизвестный устроил поножовщину в Сеуле: есть жертва и раненые

Автор:  
Татьяна Кудренок
21 Июля 2023, 13:14
Неизвестный устроил поножовщину в Сеуле: есть жертва и раненые Фото: Yonhap

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Мужчина устроил поножовщину возле станции метро Силлим на юго-западе Сеула, убив одного человека и ранив троих прямо посреди бела дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Неизвестный применил оружие возле 4-го выхода из метро в столице Южной Кореи в 14:07 по местному времени в пятницу.

Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование. Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего.

По словам официальных лиц, раненые в результате инцидента были отправлены в больницу для лечения.


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