Неизвестный устроил поножовщину в Сеуле: есть жертва и раненые

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Мужчина устроил поножовщину возле станции метро Силлим на юго-западе Сеула, убив одного человека и ранив троих прямо посреди бела дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Неизвестный применил оружие возле 4-го выхода из метро в столице Южной Кореи в 14:07 по местному времени в пятницу.

Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование. Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего.

По словам официальных лиц, раненые в результате инцидента были отправлены в больницу для лечения.