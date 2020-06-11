Неизвестный совершил нападение на школу в Словакии

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный совершил вооруженное нападение на школу в словацком городе Врутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мировые СМИ.

В оперативном центре экстренной медицинской помощи рассказали, что в результате нападения два человека погибли и пятеро получили ранения. Среди раненых есть дети, сообщает новостной портал Aktuality.sk

В соцсетях распространяется информация, что полицейские ликвидировали нападавшего. По некоторым данным, это был сотрудник школы. Информация пока не подтверждена.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Учебное заведение, на которое совершено нападение, объединяет детский сад, начальную школу и гимназию.