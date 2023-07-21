Неизвестный предмет в порошке для стирки пыталась передать актюбинка осужденному брату

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - При приеме передачи в исправительном учреждение в Актобе, из порошка для стирки был изъят неизвестный предмет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС.



Неизвестное вещество темно-коричневого цвета было завернуто в целлофановый пакет, внутри пластикового контейнера с жидким порошком для стирки одежды. Его изъяли сотрудники отдела режима и охраны исправительного учреждения №8 департамента УИС совместно со специалистами-контролерами войсковой части №6655 Национальной

гвардии.

Неизвестное вещество пыталась передать осужденному брату 26-летняя жительница города Актобе. Мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На девушку был составлен протокол, начато расследование.

«На правонарушительницу составлен протокол по статье 297 уголовного кодекса РК, начато расследование. В случае доказательства результатов экспертизы, что неизвестное вещество является наркотическим средством, правонарушительнице грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. А в случае неустановления состава преступления дело будет прекращено», -

комментирует начальник Департамента УИС по Актюбинской области Руслан Уразбаев.