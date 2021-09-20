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    13:37, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ), есть пострадавшие. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах, передает МИА «Казинформ».

    «В понедельник неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители», - сказал собеседник агентства.

    Более десяти человек пострадали, сообщили в Минздраве.

    «Около 11:00 (09:00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Официальная группа Пермского госуниверситета во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

    «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», - сказано в сообщении.

    Также в группе просят покинуть территорию кампуса. «Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, то разворачивайтесь», - сказано в сообщении.

    В приемной университета подтвердили ТАСС факт стрельбы, в восьмом корпусе университета эвакуируют студентов. На место уже прибыли экстренные службы. В вузе отменены все занятия. В службе спасения сообщили, что на место выехала группа.


    Теги:
    Происшествия Мировые новости Стрельба в Перми Россия
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