Неизвестный открыл стрельбу в Москве: есть раненые

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По предварительным данным, пострадали два человека, это прохожие», - сказали в главке.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе поступило около 22:00 мск. Неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Стрельба на улице Строителей продолжалась в течение как минимум 20 минут. Об этом ТАСС сообщила свидетельница происшествия.

«Я гуляла с собакой в момент, когда раздались выстрелы. Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы, и я убежала домой. Было много выстрелов, они продолжались в течение 20 минут», - сказала агентству местная жительница Ольга.

Также источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС , что со стрелком, ранившим двух человек, ведутся переговоры.

СК возбудил дело о покушении на убийство и хулиганстве после стрельбы.













Фото: Антон Новодережкин/ТАСС