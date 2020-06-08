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вчера 20:34
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Неизвестный открыл стрельбу в Москве: есть раненые
МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«По предварительным данным, пострадали два человека, это прохожие», - сказали в главке.
По данным ведомства, сообщение о стрельбе поступило около 22:00 мск. Неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.
Стрельба на улице Строителей продолжалась в течение как минимум 20 минут. Об этом ТАСС сообщила свидетельница происшествия.
«Я гуляла с собакой в момент, когда раздались выстрелы. Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы, и я убежала домой. Было много выстрелов, они продолжались в течение 20 минут», - сказала агентству местная жительница Ольга.
Также источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС , что со стрелком, ранившим двух человек, ведутся переговоры.
СК возбудил дело о покушении на убийство и хулиганстве после стрельбы.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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