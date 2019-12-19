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Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

19 Декабря 2019 22:17
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Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. Об этом журналистам сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован», - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

Движение для автомобилей перекрыто в центре Москвы на улице Большая Лубянка. Автобусы, следующие мимо метро «Лубянка», временно изменили маршруты, метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции «Лубянка», пишет ТАСС.

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Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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