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Неизвестный обстрелял трамвай в Павлодаре

25 Октября 2019 16:19
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Неизвестный обстрелял трамвай в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Неизвестный выстрелил в лобовое стекло трамвая в Павлодаре. Инцидент расследует полиция, передает pavlodarnews.kz.

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Как сообщили агентству в пресс-службе ДП Павлодарской области, в результате стрельбы никто не пострадал.

«Сегодня в 11:36 на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что по улице Ломова между остановками «Аймаутова» и «Камзина», в направлении улицы Ворушина, неизвестные произвели выстрел из пневматического оружия, повредив лобовое стекло трамвая, следовавшего по маршруту № 6», - сообщили в пресс-службе ДП.

В ведомстве также рассказали, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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