Новости
Неизвестный обстрелял трамвай в Павлодаре
25 Октября 2019 16:19
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Неизвестный выстрелил в лобовое стекло трамвая в Павлодаре. Инцидент расследует полиция, передает pavlodarnews.kz.
Новости по теме83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске В Алматы вновь прорвало трубу с горячей водой 11 кадетов отравились угарным газом в Павлодаре
Как сообщили агентству в пресс-службе ДП Павлодарской области, в результате стрельбы никто не пострадал.
«Сегодня в 11:36 на пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что по улице Ломова между остановками «Аймаутова» и «Камзина», в направлении улицы Ворушина, неизвестные произвели выстрел из пневматического оружия, повредив лобовое стекло трамвая, следовавшего по маршруту № 6», - сообщили в пресс-службе ДП.
В ведомстве также рассказали, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, назначены экспертизы.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 30-летний мужчина избил до смерти односельчанина в Алматинской области
- Сотрудники миграционной службы осуждены за взятки от гастарбайтеров в Павлодарской области
- Огромный черный столб дыма: в Алматы горит высотное здание
- Смерть в грузовике: погибшие оказались гражданами Китая
- Аким Экибастуза подарил семикласснице звукозаписывающее оборудование
- Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047