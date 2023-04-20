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Неизвестный обстрелял офис правящей партии Турции

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Апреля 2023, 22:48
Неизвестный обстрелял офис правящей партии Турции Фото: panorama.am

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл в четверг огонь по офису правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Адана на юге страны. Пострадавших нет, стрелявший задержан, полиция проводит расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании TRT, неизвестный совершил 12 выстрелов из помпового ружья по пустующему офису партии, подошел к двери здания, где оставил оружие и попытался скрыться. Вскоре он был задержан полицией.

Представители ПСР осудили обстрел здания партии, назвав его провокацией. «Мы не отступим ни на шаг, несмотря ни какие угрозы и провокации», - сообщил журналистам зампредседателя партии Омер Челик.

Это уже третий инцидент в апреле, связанный с вооруженными нападениями на офисы ведущих турецких партий. До этого в Стамбуле были обстреляны здания оппозиционных Народно-республиканской партии и Хорошей партии. Телеканал ТВ-100 не исключает, что все случаи могут быть связаны с предстоящими 14 мая в Турции парламентскими и президентскими выборами.


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