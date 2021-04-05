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    14:32, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Неизвестный обстрелял детей на игровой площадке в Ленинградской области

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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Неизвестный выстрелил в детей, которые играли на детской площадке в городе Кингисепп в Ленинградской области, в результате десятилетний мальчик получил ранение в шею, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной на улице Октябрьской города Кингисепп Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею», - говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным СК, инцидент произошел в воскресенье, сейчас ребенок находится в больнице, угрозы его жизни нет.

    Как сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области, полицейские ведут розыск злоумышленника. По данным полиции, ребенок получил ранение мягких тканей шеи.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
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