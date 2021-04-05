Неизвестный обстрелял детей на игровой площадке в Ленинградской области
«Неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной на улице Октябрьской города Кингисепп Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате десятилетний мальчик получил ранение в шею», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным СК, инцидент произошел в воскресенье, сейчас ребенок находится в больнице, угрозы его жизни нет.
Как сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области, полицейские ведут розыск злоумышленника. По данным полиции, ребенок получил ранение мягких тканей шеи.