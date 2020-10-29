Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты

29 Октября 2020, 16:53
Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты

НИЦЦА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты, несколько человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Нападение в Ницце произошло около церкви. Судя по сообщениям СМИ, один человек скончался на месте, а другой чуть позже. Других подробностей пока нет.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил СМИ, что подозреваемый задержан, и что случившееся выглядит как теракт.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.

Ницца - знаменитый с позапрошлого века средиземноморский курорт на юго-востоке Франции с населением 340 тысяч человек.


Происшествия   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка