9 Июля 2022 15:33

Неизвестный напал с ножом и ранил несколько человек в больнице Шанхая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В субботу днем неизвестный мужчина в одной из больниц города Шанхая набросился с колющим оружием на окружающих, несколько человек ранено. Об этом сообщает китайское издание The paper, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации, инцидент произошел в одной из больниц района Хуанпу города Шанхая. В результате ножевой атаки четверо человек пострадало.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции открыли огонь по нападавшему, после чего он был задержан. Личность нападавшего не разглашается.

В настоящее время все четверо пострадавших находятся под медицинским наблюдением, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни.

Мотив нападения неизвестен. Полицейские начали расследование инцидента с ножевой атакой в больнице.

Фото: hospitaltimes.co.uk