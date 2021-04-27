Неизвестный напал на школьника в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнего школьника в подъезде жилого дома в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

Об инциденте жительница города написала в одном из пабликов в социальной сети. По словам женщины, ее сын неожиданно получил несколько ударов в нос, когда выходил из подъезда

«Этот человек беспричинно на напал на моего сына 21-го апреля примерно в 21:05 в подъезде дома в микрорайоне Тастак. Мой сын видел его в тот момент впервые. Я могу только предполагать, что возможно, это наркоман, прорывавшийся в наш подъезд за закладкой. В нашем подъезде его никто не знает. Никакой информации о нем нет. Есть видео нападения, и мы в полицию обращались, написали заявление», - написала алматинка.

В департаменте полиции города прокомментировали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

«Отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района проводиться досудебное расследование. По завершению расследования, от органа уголовного преследования, поступит информационное сообщение о принятых мерах», - сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.