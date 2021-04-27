РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Неизвестный напал на школьника в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнего школьника в подъезде жилого дома в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Об инциденте жительница города написала в одном из пабликов в социальной сети. По словам женщины, ее сын неожиданно получил несколько ударов в нос, когда выходил из подъезда

    «Этот человек беспричинно на напал на моего сына 21-го апреля примерно в 21:05 в подъезде дома в микрорайоне Тастак. Мой сын видел его в тот момент впервые. Я могу только предполагать, что возможно, это наркоман, прорывавшийся в наш подъезд за закладкой. В нашем подъезде его никто не знает. Никакой информации о нем нет. Есть видео нападения, и мы в полицию обращались, написали заявление», - написала алматинка.

    В департаменте полиции города прокомментировали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.

    «Отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района проводиться досудебное расследование. По завершению расследования, от органа уголовного преследования, поступит информационное сообщение о принятых мерах», - сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!