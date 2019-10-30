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вчера 22:30
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вчера 21:46
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вчера 20:44
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вчера 19:05
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Неизвестные застрелили посетителя кафе и ранили пятерых в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные зашли в кафе и начали стрелять в посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Шымкента.
29 октября 2019 года на пульт 102 ДП г.Шымкента поступило сообщение о том, что неизвестные лица зашли в одно из кафе по ул.Аргынбекова произвели несколько выстрелов.
Один человек скончался на месте происшествия и 5 лиц, получившие ранения различной степени тяжести, госпитализированы в приемный покой городской больницы №1 города Шымкент.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления. Назначены все необходимые экспертизы и возбуждено уголовное дело по двум статьям, ст. 99 ч. 2 п. 1, ст. 287 ч.4 УК РК.
Личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию.
Руководство прокуратуры и департамента полиции держат на особом контроле ход расследования уголовного дела.
Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.
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