Неизвестные застрелили посетителя кафе и ранили пятерых в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные зашли в кафе и начали стрелять в посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Шымкента.

29 октября 2019 года на пульт 102 ДП г.Шымкента поступило сообщение о том, что неизвестные лица зашли в одно из кафе по ул.Аргынбекова произвели несколько выстрелов.

Один человек скончался на месте происшествия и 5 лиц, получившие ранения различной степени тяжести, госпитализированы в приемный покой городской больницы №1 города Шымкент.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления. Назначены все необходимые экспертизы и возбуждено уголовное дело по двум статьям, ст. 99 ч. 2 п. 1, ст. 287 ч.4 УК РК.

Личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию.

Руководство прокуратуры и департамента полиции держат на особом контроле ход расследования уголовного дела.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК, в интересах следствия не подлежит разглашению.