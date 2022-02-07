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Неизвестные взломали аккаунты Минздрава в соцсетях

7 Февраля 2022 12:43
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Неизвестные взломали аккаунты Минздрава в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страница Министерства здравоохранения РК в Facebook и личная fb-страница директора департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшиновой взломаны, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщила представитель Минздрава Асель Артакшинова.

«Уважаемые соотечественники! Пишу в Фейсбук через Инстаграм!

К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Фейсбук и личную мою страницу. По возврату листовки направлено письмо в головной офис Фейсбук. В этой связи, информацию в Фейсбуке временно будем публиковать через Инстраграмм на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният», - написала А. Артакшинова.

Кроме того, официальная информация по-прежнему публикуется на сайте и в других социальных сетях:

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=kk

Instagram: https://www.instagram.com/healthcare.gov.kz/

Телеграм: https://t.me/DenMinPR



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#Интернет   #Минздрав РК  
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