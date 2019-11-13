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Неизвестные вандалы разрушили скульптуры в одном из парков Актау

13 Ноября 2019 04:15
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Неизвестные вандалы разрушили скульптуры в одном из парков Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные вандалы разрушили скульптуры в одном из парков города, которые были установлены лишь три дня назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение акимата Актау в Facebook.

«В целях благоустройства города в парке «Акбота» были установлены скульптуры сказочных персонажей. Однако не прошло и трех дней, как неизвестные граждане разрушили скульптуры. По поручению акимата города скульптуры будут восстановлены. В связи с этим просим жителей и гостей города ответственно относиться к общему имуществу», - говорится в сообщении.



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Ключевые слова: Мангистауская область,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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