Неизвестные вандалы разрушили скульптуры в одном из парков Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Неизвестные вандалы разрушили скульптуры в одном из парков города, которые были установлены лишь три дня назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение акимата Актау в Facebook.

«В целях благоустройства города в парке «Акбота» были установлены скульптуры сказочных персонажей. Однако не прошло и трех дней, как неизвестные граждане разрушили скульптуры. По поручению акимата города скульптуры будут восстановлены. В связи с этим просим жителей и гостей города ответственно относиться к общему имуществу», - говорится в сообщении.







