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Неизвестные устроили ночью стрельбу из оружия в Павлодаре

31 Октября 2019 17:38
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Неизвестные устроили ночью стрельбу из оружия в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция ищет причастных к хулиганству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«31 октября в 02:00 по адресу Центральная промзона неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Этот факт уже зарегистрирован, начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство).

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - добавили в полиции.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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