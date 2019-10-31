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Неизвестные устроили ночью стрельбу из оружия в Павлодаре
31 Октября 2019 17:38
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция ищет причастных к хулиганству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«31 октября в 02:00 по адресу Центральная промзона неизвестными лицами произведены выстрелы из неустановленного оружия», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Этот факт уже зарегистрирован, начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (хулиганство).
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - добавили в полиции.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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