Неизвестные угрожают безопасности аэропорта Домодедово, требуя биткоины
25 Июля 2018 16:07 214
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МОСКВА.КАЗИНФОРМ - Неизвестные вышли на связь с руководством московского аэропорта Домодедово и требуют биткоины в обмен на обеспечение безопасности навигационных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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По информации агентства, в настоящее время неизвестные требуют сотни биткоинов, иначе они угрожают навредить работе навигационной системы аэропорта, не уточнив, о какой сумме идет речь. Неизвестные написали руководству аэропорта электронное письмо.
Вместе с тем, как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности.
«Этот случай - не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», - отметили в пресс-службе.
Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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