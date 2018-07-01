Неизвестные угрожают безопасности аэропорта Домодедово, требуя биткоины

МОСКВА.КАЗИНФОРМ - Неизвестные вышли на связь с руководством московского аэропорта Домодедово и требуют биткоины в обмен на обеспечение безопасности навигационных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, в настоящее время неизвестные требуют сотни биткоинов, иначе они угрожают навредить работе навигационной системы аэропорта, не уточнив, о какой сумме идет речь. Неизвестные написали руководству аэропорта электронное письмо.

Вместе с тем, как сообщили агентству в пресс-службе аэропорта, при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности.

«Этот случай - не исключение. Угрозы работе аэропорта нет», - отметили в пресс-службе.