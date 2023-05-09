Неизвестные страницы Великой Отечественной: секретные аэродромы фашистов в песках Мойынкум

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сегодня, когда открываются исторические архивы и за давностью лет гриф «секретно» становится неактуальным, вскрываются многие не известные ранее страницы истории самой страшной и глобальной в истории человечества войны. Великая Отечественная война, поднявшая на борьбу с фашизмом народы некогда огромной страны под названием СССР, предстает в новом свете. Об этом – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан внес огромный вклад в разгром фашистской Германии. Уже накануне войны Казахская ССР, располагавшая значительными запасами природных ресурсов, стала развитой индустриально-аграрной республикой, занимая первое место в Союзе по производству свинца и третье - по добыче угля. А благодаря запуску металлургических комбинатов, здесь имелась развитая цветная металлургия.

Еще до войны в Казахстане начали закладывать промышленные площадки, а после 22 июня эвакуировали промышленные предприятия из западных регионов СССР. Если до войны в Казахстане было всего три военных завода, то только в первые месяцы войны сюда было эвакуировано более 140 заводов и фабрик. И это во многом предопределило победу Советского Союза в Великой Отечественной войне - девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца.

Считается, что военные действия происходили, в основном, на территории европейской части СССР. Однако и на территории Казахстана велись бомбардировки приграничных с Россией Бокейординского и Жанибекского районов Западно-Казахстанской области.

С 1942 до 1944 годы здесь происходили вооруженные столкновения с германскими диверсантами-парашютистами, пытавшимися проникнуть на территорию Казахстана для совершения диверсий, велась стрельба из зенитных орудий по самолетам-разведчикам, контролировавшим транспортные артерии, имевшие огромное стратегическое значение. Ведь по железным дорогам шли эшелоны с войсками и воинскими грузами на фронт. По железной дороге в Сталинград из Казахстана прибывало воинское пополнение, провиант, техника, а обратно отправляли эшелоны с ранеными - в городах Казахстана организовывали госпитали.

Целью действий вражеской авиации было не только нарушение снабжения советских войск, но и стремление отвлечь внимание советской разведки от подготовки бомбардировок удаленных от фронта советских промышленных объектов, работавших для фронта, для Победы.

Налетам вражеской авиации подвергались не только сама железная дорога, но и прилегающие населенные пункты Западно-Казахстанской области - гибли мирные жители, уничтожались дома и хозяйственные постройки. До сих пор поисковики находят братские могилы с захоронениями времен Великой Отечественной.

Тайные аэродромы фашистской Германии на территории СССР

Просторы Казахстана, как и другие обширные и безлюдные территории СССР, интересовали захватчиков и как плацдарм для базирования своих военно-воздушных сил.

Благодаря работе историков и поисковиков, сегодня становятся известны факты, как в глубоком советском тылу немцы умудрялись создавать не только тайники и схроны для диверсантов и разведчиков, но и так называемые «аэродромы подскока». Дальность полета в 5 тысяч километров для воздушных машин, самостоятельно выполнявших сложные задачи, была недостаточна. А секретные аэродромы давали возможность вражеской авиации совершать воздушные налеты на объекты, не достижимые из-за линии фронта.

Малонаселенные районы арктического севера, бескрайняя сибирская тайга, горные вершины Кавказа, огромные пустыни Казахстана – на этих территориях СССР сегодня исследователи и энтузиасты-волонтеры находят скрытые взлетные полосы, уложенные из листов рурской стали, вкопанные в землю блиндажи, запасы немецкого оружия и боеприпасов, даже цистерны с горючим.

«Генерал-фельдмаршал фон Бок, командовавший группой армий «Центр», предложил создать в советском тылу, в глухих малонаселенных районах, которых при огромности страны было предостаточно, немецкие опорные пункты – аэродромы «подскока», на которых бомбардировщики люфтваффе могли бы дозаправляться для полетов вглубь территории противника, - рассказывает жамбылский историк Галия Алимжанова. – Предполагалось, что аэродромы «подскока» станут плацдармом для дозаправки самолетов, направляющихся для нанесения ударов по крупным промышленным районам СССР, куда эвакуировали промышленность из западных районов СССР и где в это время она активно развивалась. Для реализации этого плана из концлагерей советских военнопленных отбирались уроженцы этих территорий. Используя полученные от них сведения, выбирались оптимальные места для размещения таких тайных баз. Германия тщательно проводила секретную операцию по созданию разветвленной сети аэродромов и тайных баз ВМС на различных территориях СССР».

По словам спикера, подобные тайные базы обнаружены не только на территории арктического севера России, но и в Приэльбрусье, в Калмыкии, в Казахстане.

«Именно через Калмыкию должна была начаться массовая отправка агентуры на Кавказ и в Среднюю Азию для подготовки там восстаний националистов, а также для создания тайных аэродромов по линии Берлин - Токио. Однако у немецкой авиации не было самолетов, способных совершать беспосадочные перелеты протяженностью более семи тысяч километров. Стартовой площадкой для акции была выбрана пустынная калмыцкая степь, которую абвер сумел за короткое время оккупации «заселить» надежными профашистскими бандами, которые должны были создать и охранять тайный аэродром», - рассказала жамбылский историк.

Хорошо сохранившаяся, абсолютно ровная взлетно-посадочная полоса, уже после окончания войны была случайно обнаружена и на безлюдной территории Казахстана западнее озера Балхаш близ горы Байгара. Считается, что это остатки «аэродрома подскока» для самолетов, обеспечивающих связь гитлеровской Германии с восточным союзником - Японией.

Как били фашистов в песках Мойынкум

Мойынкумская пустыня, раскинувшаяся на территории Жамбылской области, простирается на 500 километров, площадь ее составляет около сорока тысяч квадратных километров. Это один из самых суровых, богатых и пустынных жамбылских регионов. Здесь встречаются разнообразные полезные ископаемые, такие как золото, уран, бариты, алмазы, кварц, известняк и другие, однако добывать их трудно из-за сурового климата, регион отличается засушливостью и резкими перепадами температур.

Именно в этой пустыне в годы войны был уничтожен вражеский десант, пытавшийся обустроить в безлюдной местности военную базу.

Об участии жамбылца Самета Ашикова в секретной операции по ликвидации десанта рассказала его внучка Дина Ашикова.

«Папа мой Едиге Ашиков рассказывал, как дедушка Самет участвовал в операции по ликвидации немецких захватчиков в пустыне Мойынкум, - рассказывает собеседница. – Известно, что были высадки немецких десантников в Казахстане, в Средней Азии, в тех местах, где немцам каким-то образом удалось оборудовать дозаправочные станции, в частности на Балхаше. Это уже общеизвестные факты. А то, что это было еще и в наших Мойынкумах, это не было известно».

По рассказам потомков сельчан, живших во время войны в Мойынкумах, пастух перегонял стадо баранов, заметил странных людей - и донес куда нужно. В годы войны были нередки случаи, когда простые люди проявляли бдительность и, заметив, подозрительных людей, сообщали в соответствующие органы.

«Странных» людей выследили - и направили в ту местность вооруженный отряд из мужчин, которых смогли собрать в городе Джамбуле (сейчас – город Тараз). Этот отряд успешно ликвидировал вражеский десант.

«А как мой папа узнал об участии своего отца в той операции – это отдельная история, - продолжает Дина Ашикова. - Папа работал в институте водного хозяйства в Джамбуле, к ним пришел человек по работе, услышал папину фамилию и спросил – Самет Ашиков не твой ли отец? Папа подтвердил. Тот человек и рассказал, что во время войны в Джамбуле собирали отряд, в который он тоже попал, там был и Самет Ашиков, и этот отряд отправили в пески Мойынкумов бить заезжих немцев. Дедушка родился в 1905 году и умер в 1971. Он был молчаливым, о военных годах, о себе ничего никогда не рассказывал. Мы думаем, что участники той операции, в том числе и дедушка, подписывали какие-то документы о неразглашении. Поэтому при его жизни от него самого мы так и не услышали о том, как он бил немцев в пустыне Мойынкумов».

Известно, что в одном из самых жестоких и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Ржевско-Сычёвской операции, носившей кодовое название операция «Марс», участвовали тысячи казахстанцев, сотни уроженцев Жамбылской области. После открытия секретных архивов в 90-е годы прошлого столетия стали известны имена ста семи жамбылцев, сложивших свои головы на полях подо Ржевом. Считалось, что все участники операции «Марс» уроженцы Жамбылской области, погибли. Однако в 2010 году, в ходе поиска родственников погибших жамбылцев, в Таразе обнаружились здравствующие участники той трагической военной операции - 86-летний Аман Алпысбаев и 88-летний Озбек Матбаев. Последний настолько строго хранил в секрете свое участие в секретной операции, что родные были чрезвычайно удивлены открывшимися обстоятельствами. «Я же давал тогда слово о неразглашении...», - объяснил ветеран тогда своим родным, когда его обнаружили в ходе поисковых работ по операции «Марс».

Загадочные страницы истории Великой Отечественной войны еще ждут своего изучения.