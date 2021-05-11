Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются», - сообщил источник в правоохранительных органах..

Он также рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали.

«Один из стрелявших, по предварительной информации, - подросток 17 лет. Он уже задержан», - сказал источник.

На вызов в связи со стрельбой в Казани направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

В прокуратуре сообщили, что проверяют информацию о ЧП.

«На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются», - говорится в сообщении ведомства.



