-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:55
-
-
-
-
-
вчера 21:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неизвестные открыли стрельбу в Германии: 8 человек погибли
ХАНАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция в Западной Германии начала розыск неизвестных злоумышленников, застреливших восемь человек в городе Ханау, передает Deutsche Welle.
По сообщениям местной полиции, в результате двух перестрелок в немецком городе Ханау в среду вечером восемь человек погибли, и пять получили ранения.
Трагедия произошла 19 февраля примерно в 10 часов вечера в двух кальянных, расположенные в разных частях города.
Преступники открыли огонь в первом баре в центре города, убив там трех человек. Затем они поехали в район Кессельштадт и открыли огонь по второй кальянной, в результате чего погибли пять человек.
Власти полностью оцепили район, спецназ разыскивает подозреваемых. Мотив инцидента неясен, но полиция призвала граждан связаться с правоохранительными органами, если располагают какой-либо информацией о произошедшем.
Отметим, Ханау – город на земле Гессен с населением 100 000 человек и находится в 25 километрах к востоку от Франкфурта.
- Пятеро молодых сельчан заблудились в непогоду в Павлодарской области
- Правительство Германии предложило ужесточить контроль за интернетом
- Словесная перепалка между двумя учащимися привела к гибели одного из них в Туркестанской области
- 74 человека разместили в пунктах обогрева в Акмолинской области
- Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Шымкенте
- В Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана