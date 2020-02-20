Неизвестные открыли стрельбу в Германии: 8 человек погибли

ХАНАУ. КАЗИНФОРМ - Полиция в Западной Германии начала розыск неизвестных злоумышленников, застреливших восемь человек в городе Ханау, передает Deutsche Welle.

По сообщениям местной полиции, в результате двух перестрелок в немецком городе Ханау в среду вечером восемь человек погибли, и пять получили ранения.

Трагедия произошла 19 февраля примерно в 10 часов вечера в двух кальянных, расположенные в разных частях города.

Преступники открыли огонь в первом баре в центре города, убив там трех человек. Затем они поехали в район Кессельштадт и открыли огонь по второй кальянной, в результате чего погибли пять человек.

Власти полностью оцепили район, спецназ разыскивает подозреваемых. Мотив инцидента неясен, но полиция призвала граждан связаться с правоохранительными органами, если располагают какой-либо информацией о произошедшем.

Отметим, Ханау – город на земле Гессен с населением 100 000 человек и находится в 25 километрах к востоку от Франкфурта.