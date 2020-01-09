Неизвестное вещество обнаружила во фруктах жительница СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дело об обнаружении во фруктах неизвестного вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
Как стало известно, накануне в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района позвонил фельдшер села Карагаш. Медик рассказал, что к нему обратилась сельчанка, которая нашла во фруктах неизвестное вещество белого цвета, внешне напоминающее таблетки.
«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств, назначен ряд необходимых экспертиз», - сообщил начальник следственного управления Кайрат Касымбеков.
Дело на контроле руководителя департамента полиции и областной прокуратуры.
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