+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неизвестное вещество обнаружила во фруктах жительница СКО

9 Января 2020 18:15
Поделиться:
Неизвестное вещество обнаружила во фруктах жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дело об обнаружении во фруктах неизвестного вещества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Новости по теме

Опасный лимонад выявлен в продаже в столичных магазинах

Как стало известно, накануне в дежурную часть отдела полиции Тайыншинского района позвонил фельдшер села Карагаш. Медик рассказал, что к нему обратилась сельчанка, которая нашла во фруктах неизвестное вещество белого цвета, внешне напоминающее таблетки.

«Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств, назначен ряд необходимых экспертиз», - сообщил начальник следственного управления Кайрат Касымбеков.

Дело на контроле руководителя департамента полиции и областной прокуратуры.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив